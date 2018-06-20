В Ленобласти к 2024 году появится сеть коворкингов

В общей сложности на разработку и внедрение проекта в жизнь потратят порядка 10 миллионов рублей из казенного бюджета.

Не так давно стало известно о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отдал поручение правительству 47 региона о создании так называевой сети коворкингов. Об этом сообщает сетевое издание "kommersant.ru".

В общей сложности на разработку и внедрение проекта в жизнь потратят порядка 10 миллионов рублей из казенного бюджета.

В качестве примера губернатор привел центр нового формата во Всеволожске, где помещение было предоставлено застройщиком безвозмездно, а оборудование закупили за счет местного бюджета. Сам проект направлен на обеспечение молодежи возможностями для профессионального роста.

Источник: сетевое издание "kommersant.ru"