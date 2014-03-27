В Ленобласти формируют реестр укрытий на случай ЧС

Созданием реестра занимается специально созданная комиссия.

В Ленинградской области занялись изучением помещений, в которых можно укрыться в случае чрезвычайной ситуации. Для этого создали специальную комиссию, в задачи которой входит формирование единого реестра объектов гражданской обороны.

Специалисты осматривают новостройки, а также хрущевки, брежневки и сталинки, выбирая варианты укрытий с учетом близости людей к местам проживания и учебы. Об этом заявили в пресс-службе региона.

Укрытия также маркируют указателями и табличками для обозначения местоположения.

Фото: Piter.tv