В Дыбенко человека случайно пырнули ножом

20-летнему гражданину Таджикистана воткнули нож в живот недовольные обслуживанием мигранты.

В ночь на 18 октября в больницу Санкт-Петербурга был доставлен 20-летний парень с ножевой раной. Как сообщил медикам молодой человек, нападение случилось к кафе на улице Дыбенко, 25, корпус 1.

Двое мигрантов за соседним столиком устроили скандал из-за непонравившейся им суммы в счете. Мужчины поругались с администратором кафе и ушли. Но через какое-то время они вернулись и начали громить все вокруг. Один из мигрантов достал нож, которым он и порезал пострадавшего. Как сообщает сам парень, до этого в конфликт он с ними не вступал, а просто попался под руку недовольному гостю.

Гражданина Таджикистана поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. Розыском разъяренных нападавших занимается полиция.