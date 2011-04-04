Ядовитый "зонтик" попадает в город на колесах автомобилей или вместе с грунтом.

В 47-ом регионе война с борщевиком длится более десяти лет, однако победа пока недостижима. В текущем году различные препараты будут использованы для обработки 5,5 тыс. га земли (в 2023 году эта цифра составляла 5,3 тыс.) На 11,7% увеличилось количество населенных пунктов, участвующих в программе по устранению растения, сейчас их 835. Заявки на участие все еще принимаются, их можно подать через местную администрацию или портал Госуслуги, пишет spb.aif.ru.

Между тем, в Петербурге все чаще замечают этот ядовитый "зонтик". Он попадает в город на колесах автомобилей или вместе с грунтом. По информации комитета по благоустройству, в прошлом году в городе было уничтожено борщевика на площади более 33 га. Больше всего он поразил Полежаевский парк в Красносельском районе.

Как утверждает депутат ЗакСа Павел Крупник, борщевик – это вредитель, который отравляет сотни гектаров плодородных сельскохозяйственных земель. Победить его можно только совместными усилиями. Нужно поощрять тех, кто борется, и заставлять безответственных владельцев уничтожать опасный сорняк. Несколько лет назад парламентарий представил свои предложения в Минсельхоз. В феврале Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий владельцев земли искоренять вредное растение.

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