В Ленобласти хозяина квартиры забили пепельницей

Между соседями вспыхнула ссора после долгих посиделок.

Алкогольная вечеринка в одной из квартир Гатчинского района Ленобласти закончилась смертью для хозяина квартиры, сообщили в пресс-службе СК по области.

По версии следствия, вечером 18 января 45-летний погибший хозяин квартиры и подозреваемый, снимающий одну из комнат, устроили застолье в доме на улице Рыкунова в деревне Шпаньково. В ходе посиделок с высокоградусными напитками, между знакомыми возникла ссора, которая перешла в драку.

В бой пошло все, что было под рукой. К несчастью для хозяина квартиры, разъяренный арендатор несколько раз ударил его по голове металлической пепельницей. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.

Соседей насторожил шум в соседней квартире и они вызвали полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Задержанному может грозить до 8 лет лишения свободы.