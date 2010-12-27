В Ленобласти 6 декабря ожидается сильный ветер, мокрый снег и до +6

Жителям Ленинградской области в последний рабочий день пообещали сильный ветер и дождь со снегом. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
В ночь на 6 декабря будет идти дождь, днём к нему добавится мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В течение дня температура поднимется от 0 до +5 градусов.
Водителей просят быть внимательными на дорогах, так как ожидается гололедица.
В пятницу в Петербург вернется традиционная погода: дождь будет идти весь день.
Фото: pixabay
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