В Ленобласти 6 декабря ожидается сильный ветер, мокрый снег и до +6

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Жителям Ленинградской области в последний рабочий день пообещали сильный ветер и дождь со снегом. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночь на 6 декабря будет идти дождь, днём к нему добавится мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В течение дня температура поднимется от 0 до +5 градусов.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, так как ожидается гололедица.

В пятницу в Петербург вернется традиционная погода: дождь будет идти весь день.

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