В Ленинградском зоопарке на свет появились совята

В Зверинце Петербурга у псовиной пары родился 24 птенчик.

В Ленинградском зоопарке родились 5 совят. Родителями стали Фредди и Мира, сообщает пресс-служба зоопарка. Еще трое птенцов появились у Лики и Денни.

Сотрудники зверинца говорят, что птенцы уже окрепли и постепенно меняют оперение. Большинство совят уже научились самостоятельно питаться, но иногда все же требуют еду у родителей.

Отмечается, что у многодетных Фредди и Мирры совята рождаются каждый год. С 2013 года у пары появилось на свет 24 птенчика. У Лики и Денни это пока только второе потомство.

Фото: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК