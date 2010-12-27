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В Ленинградском зоопарке на свет появились совята
Сегодня, 13:32
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Shdaria
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В Ленинградском зоопарке на свет появились совята

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В Зверинце Петербурга у псовиной пары родился 24 птенчик.

В Ленинградском зоопарке родились 5 совят. Родителями стали Фредди и Мира, сообщает пресс-служба зоопарка. Еще трое птенцов появились у Лики и Денни.

Сотрудники зверинца говорят, что птенцы уже окрепли и постепенно меняют оперение. Большинство совят уже научились самостоятельно питаться, но иногда все же требуют еду у родителей.

Отмечается, что у многодетных Фредди и Мирры совята рождаются каждый год. С 2013 года у пары появилось на свет 24 птенчика. У Лики и Денни это пока только второе потомство.  

Фото: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

Теги: зоопарк , новости петербург , новости спб , петербург , родились совята
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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