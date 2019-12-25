В Ленинградской области завершился ежегодный конкурс школьных музеев

Из 33 школьных музеев области в ходе смотра выбрали 12 лучших.

В Ленинградской области завершился смотр-конкурс музеев образовательных организаций, проводимый Комитетом общего и профессионального образования с 2008 года. Победителями стали 12 школьных музеев из 65, участвовавших в муниципальном смотре, и из 33, дошедших до областного этапа.

По словам председателя областного комитета общего и профессионального образования Сергея Тарасова, все музеи продемонстрировали результаты кропотливой работы по сохранению исторического и культурного наследия российского народа и изрядно поспособствовали воспитанию у детей бережного отношения к памяти страны и нации.

Жюри из сотрудников различных музеев, педагогов, ученых и общественных деятелей определило победителей в каждой номинации: они были награждены дипломами и премиями на развитие музея в размере 150 тысяч рублей. Лауреаты получили премию в размере 100 тысяч рублей.

Лучшим "Историческим музеем" стала "Музейная комната" средней школы № 3, г. Сосновый Бор, в номинации "Музеи истории детского движения и истории образования" победил музей "Истоки" Толмачевской средней школы, музей "Крестьянский быт Ладожского уезда ХIХ в." Кисельнинской средней школы выиграл в номинации "Комплексные музеи", музей "Здесь каждый был героем" Низинской школы удостоился звания победителя в номинации "Военно-исторический музей".

Лауретами стали "Музей истории и культуры родного края" средней школы № 9 Тихвина и "Историко–краеведческий музей" Винницкой средней школы-интерната, музей "Слава", Сосновского центра образования и музей "История школы" Волосовской средней школы №1, музей "Наследие" Гатчинской средней школы № 7 и музей "Люби и знай свой край" Торошковской средней школы, музей "Память поколений" Кингисеппской гимназии и музей боевой славы "Дорога жизни" Шумской средней школы.

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