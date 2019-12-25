В Ленобласти обнаружили два боеприпаса времён войны

Боеприпасы уничтожили на специальном полигоне.

В выходные в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти поступило несколько сообщений об обнаружении подозрительных предметов, два из них оказались тревожными.

На место сигналов оперативно прибыли специалисты-взрывотехники ОМОН "Бастион" Росгвардии. Так, в деревне Низино Ломоносовского района Ленинградской области был обследован 45-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Его обнаружили на участке частного жилого дома.

На территории СНТ "Статор-2" в Гатчинском районе обнаружили ржавую гранату Ф-1 с запалом также времен войны.

Боеприпасы уничтожили на специализированном полигоне.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО