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В Ленобласти обнаружили два боеприпаса времён войны
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В Ленобласти обнаружили два боеприпаса времён войны

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Боеприпасы уничтожили на специальном полигоне.

В выходные в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти поступило несколько сообщений об обнаружении подозрительных предметов, два из них оказались тревожными.

На место сигналов оперативно прибыли специалисты-взрывотехники ОМОН "Бастион" Росгвардии. Так, в деревне Низино Ломоносовского района Ленинградской области был обследован 45-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Его обнаружили на участке частного жилого дома.

На территории СНТ "Статор-2" в Гатчинском районе обнаружили ржавую гранату Ф-1 с запалом также времен войны.

 Боеприпасы уничтожили на специализированном полигоне.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: боеприпасы времен войны, ленобласть, омон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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