В Ленинградской области возрастает число трудоустроенных граждан с инвалидностью

Об этом на III Международном форуме труда рассказала директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.

В Ленинградской области все больше жителей с инвалидностью получают возможность трудоустройства. Об этом на III Международном форуме труда рассказала директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко. В рамках форума Мультицентр представил свои инновации и разработки.

В 2017 году уровень занятости людей с инвалидностью составлял 31,7%, в 2018 году – 32,5%. Положительной динамике по повышению занятости жителей региона с ограниченными возможностями здоровья способствует открытие в 2015 году Мультицентра, который обучил рабочим профессиям сотни человек.

Сегодня в Ленинградской области работает свыше 11,2 тыс. человек трудоспособного возраста I, II и III групп инвалидности. В том числе заняты почти половина (48,3%) инвалидов I группы, 23,4% — II группы и 5,8% — I группы.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти