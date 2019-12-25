В Ленинградской области стартовал первый сезон Всероссийского конкурса молодёжных проектов

Молодые люди могут получить до 1,5 млн рублей.

В пятницу, 4 марта, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что сегодня стартует первый сезон Всероссийского конкурса молодёжных проектов. К участию приглашают физических лиц от 14 до 35 лет, заявку можно подать до 31 марта.

Желающие должны зарегистрироваться на сайте АИС "Молодежь России" и в гранатовом модуле создать проект по одному из 15 направлений. Проекты до 50 тысяч рублей подразумевают минимальную отчетность, поэтому особенно актуальны для школьников.

За помощью в проработке проектных идей можно обратиться в Молодежный проектный офис Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области, заполнив анкету по ссылке или написав в сообщество. Помочь с подачей заявок на гранты для физических лиц готовы специалисты комитета по молодежной политике, ответственный специалист Хватцева Лилия Алексеевна (тел. 539-42-48).

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