В Ленинградской области полицейский, несмотря на ранение, задержал вора-рецидивиста

Мужчина с мая текущего года находился в розыске.

В пятницу, 31 декабря, в пресс-службе ГУ МВД по городу и области сообщили, что в Ленобласти сообщили, что сотрудник уголовного розыска задержал ранее неоднократно судимого мужчину, который с мая находился в розыске.

В свое нерабочее время оперативный сотрудник был дома в деревне Торошковичи Лужского района. Вечером он заметил в соседском доме свет, хотя знал, что хозяин в отъезде. Полицейский пошел к дому, чтобы проверить, кто находится дома. В этот момент неизвестный выстрелил в него из обреза. Несмотря на ранение, сотрудник уголовного розыска задержал правонарушителя и передал прибывшим на место происшествия коллегам.

Нападавшим оказался местный житель, который был неоднократно судим за различные преступления и находился в розыске. У него изъят обрез винтовки и патроны. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Раненного сотрудника госпитализировали.

Фото: Piter.tv