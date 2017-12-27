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В Ленобласти по "горячим" следам задержали налетчика на микрофинансовую фирму
Сегодня, 10:51
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Shdaria
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В Ленобласти по "горячим" следам задержали налетчика на микрофинансовую фирму

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В Ленобласти задержали злоумышленника, который похитил 9,4 тысяч рублей и банковские карты.

В Ленинградской области 9 января сотрудники полиции в Бокситогорске задержали гражданина, который напал на работницу микрофинансовой организации и похитил оттуда деньги. 

9 января в 11.20 в городе Бокситогорске Ленинградской области 22-летний гражданин одетый в шапке с прорезями для глаз вошел в помещение микрофинансовой организации на улице Павлова. Там злоумышленник угрожал ножом женщине-менеджеру, а в последствии совершил похищение 9,4 тысяч рублей и банковскых карт. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать по приметам по сообщению потерпевшей. 
 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи "разбой". 

 

Теги: новости ленобласти , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия
Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

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