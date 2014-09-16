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В Ленобласти инспекторы Россельхознадзора выявили сметану со стафилококком
Сегодня, 14:31
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В Ленобласти инспекторы Россельхознадзора выявили сметану со стафилококком

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Производителю вынесли предупреждение.

Должностные лица Северо-Западного межрегионального управления  Россельхознадзора в рамках пищевого мониторинга выявили молочную продукцию, которая не отвечает требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм.

Специалисты отобрали пробы образцов от молочной продукции, изготовленной одним из предприятий Ленинградской области. В результате исследований, которые провели микробиологическим методом в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория", обнаружили в сметане "Большая кружка" золотистый стафилококк.

Производителю объявили предостережение. Должны быть приняты меры по предотвращению выпуска и реализации опасной продукции.

Фото: Pxhere.com

Теги: ленобласть, россельхознадзор, управление россельхознадзора
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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