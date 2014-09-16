В Ленобласти инспекторы Россельхознадзора выявили сметану со стафилококком

Должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в рамках пищевого мониторинга выявили молочную продукцию, которая не отвечает требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм.
Специалисты отобрали пробы образцов от молочной продукции, изготовленной одним из предприятий Ленинградской области. В результате исследований, которые провели микробиологическим методом в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория", обнаружили в сметане "Большая кружка" золотистый стафилококк.
Производителю объявили предостережение. Должны быть приняты меры по предотвращению выпуска и реализации опасной продукции.
Фото: Pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все