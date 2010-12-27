В Ленобласти дети убирали поваленные деревья‍ вместо коммунальщиков

Рухнувшее дерево пролежало на детской площадке двое суток.

В Ленинградской области в городе Луга детям пришлось убирать дерево с детской площадки вместо коммунальных служб. Об этом местные жители рассказали в местной группе "Подслушано".

Как говорят жители, в течение двух дней на детской площадке валялось рухнувшее в результате недавнего шторма дерево. В итоге, дети не выдержали и, вооружившись инструментами, решили лично устранить проблему.

Накануне, 21 августа, по Санкт-Петербургу и Ленобласти прошел ветреный шторм. Разбушевавшаяся погода повалила около 42 деревьев, многие из которых рухнули на автомобили. Помимо этого в у арки Главного Штаба сорвало крышу.

Фото: Вконтакте/lugasluh