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В Ленобласти дети убирали поваленные деревья‍ вместо коммунальщиков
Сегодня, 17:15
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Rybka123
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В Ленобласти дети убирали поваленные деревья‍ вместо коммунальщиков

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Рухнувшее дерево пролежало на детской площадке двое суток.

В Ленинградской области в городе Луга детям пришлось убирать дерево с детской площадки вместо коммунальных служб. Об этом местные жители рассказали в местной группе "Подслушано".

Как говорят жители, в течение двух дней на детской площадке валялось рухнувшее в результате недавнего шторма дерево. В итоге, дети не выдержали и, вооружившись инструментами, решили лично устранить проблему.

Накануне, 21 августа, по Санкт-Петербургу и Ленобласти прошел ветреный шторм. Разбушевавшаяся погода повалила около 42 деревьев, многие из которых рухнули на автомобили. Помимо этого в у арки Главного Штаба сорвало крышу. 

Фото: Вконтакте/lugasluh

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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