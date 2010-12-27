В Ленинградской области автомобилист сбил дикого лося

Очевидцы сообщили о грустном исходе: животное пострадало.

Вечером 28 августа во Всеволожском районе Ленинградской области автомобилист не заметил выбежавшего на дорогу лося. животное сбили на Пансионатной улице в темное время суток.

Очевидцы не могут рассказать, кто именно виноват в случившемся. Однако, местные жители заметили, что предупреждающего знака о нахождении поблизости диких животных на трассе не установлено. В результате ДТП лось все же получил травмы.

Теперь водителю придется заплатить административный штраф в размере 40 тысяч рублей за сбитое животное.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб