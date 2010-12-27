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В Купчине поймали вора, который похитил сейф
Сегодня, 11:24
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Shdaria
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В Купчине поймали вора, который похитил сейф

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В Петербурге задержали вора, который стащил сейф, пробив дыру в стене.

В Петербурге оперативники уголовного розыска задержали вора спустя неделю. Известно, что злоумышленник проник на склад во Фрунзенском районе, при этом он пробил стену на сквозь.  

Преступником оказался 36-летний житель Санкт-Петербурга. Однако сейчас ему грозит судимость по 158-й статье УК РФ "Кража". В настоящее время мужчина находится в отделе полиции. 

Напомним, что злоумышленник похитил сейф, со склада на Карпатской улице. В нем находилось 347 тысяч рублей, ключи, а также документы от автомобилей.

Теги: вор , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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