В Купчине поймали вора, который похитил сейф

В Петербурге задержали вора, который стащил сейф, пробив дыру в стене.

В Петербурге оперативники уголовного розыска задержали вора спустя неделю. Известно, что злоумышленник проник на склад во Фрунзенском районе, при этом он пробил стену на сквозь.

Преступником оказался 36-летний житель Санкт-Петербурга. Однако сейчас ему грозит судимость по 158-й статье УК РФ "Кража". В настоящее время мужчина находится в отделе полиции.

Напомним, что злоумышленник похитил сейф, со склада на Карпатской улице. В нем находилось 347 тысяч рублей, ключи, а также документы от автомобилей.