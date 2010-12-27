В Купчино расследуют зверское убийство двух возлюбленных

В квартире на Славе нашли зарезанные тела мужчины и женщины.

Оперативники расследуют страшное двойное убийство, случившееся во Фрунзенском районе. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", тела гражданских супругов уже начали разлагаться.

Жители дома 7/1 по проспекту Славы обратились в полицию с жалобами на сильный запах разложения, исходящий из квартиры. 14 апреля по указанному адресу прибыл наряд МЧС для вскрытия двери.

Когда замок был вскрыт, перед спасателями предстала страшная картина. В кухне на полу они обнаружили сильно разложившееся тело 56-летнего хозяина квартиры с множественными ножевыми ранениями в грудь и живот. В комнате на кровати лежал труп его 46-летней гражданской жены. На теле женщины так же были обнаружены три ножевых ранения грудной клетки.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство двух и более лиц". Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что у входа в Инженерный замок выловили тело утопленника.

Фото: Pixabay