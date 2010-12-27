В Купчино эвакуировали ТРК "Южный полюс"

Причиной эвакуации стала "чрезвычайная ситуация".

В субботу, 9 февраля прошла эвакуация в ТРК "Южный полюс". Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Петербуржцы отметили, что из торгового центра на Пражской улице вывели посетителей и персонал. Эвакуировали "Южный полюс" из-за чрезвычайной ситуации, добавили интернет-пользователи.

Как пишут "Невские новости", причиной эвакуации стала "чрезвычайная ситуация". Сигнал оказался ложным. На данный момент эвакуацию прекратили, все вернулись в здание.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург