В Кудрово провели несогласованный пикет против "репрессий в Крыму"

Очевидец сообщил о том, что люди с плакатами мешают проходу граждан.

Суд вынесет наказание гражданам, которые устроили несогласованный пикет в Кудрово. Они вышли с флагами и плакатами, которые призывали прекратить репрессии в Крыму и преследование граждан, которые стали политическими заключенными в период "оккупации Крыма". О проводимом мероприятии в полицию сообщил очевидец происходящего, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Неизвестные устроили публичное мероприятие у дома №5 по Европейскому проспекту вечером 18-го ноября. По словам очевидца, они мешали проходу людей. Протестующие вспомнили про погибших спецпоселенцев из Крыма в период 1944-1945 годов.

В результате проверки в участок полиции доставили пять человек, среди них есть одна женщина. Все являются гражданами РФ и проживают в Петербурге. За нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в отношении всех составили протоколы об административном правонарушении.

Вчера, 19 ноября, Всеволожский районный суд назначил участнице наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей. Остальных митингующих опросили, они должны будут явиться в суд 3 декабря 2020.

Фото: Виталий Кириченко / vk.com/kudrovolife