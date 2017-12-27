В Кронштадте дети плавали на льдине на Финском заливе

Трое подростков из Кронштадта застряли на льдине

Вечером 11 января в районе 19 часов поступило сообщение о том, что в Кронштадте на Цитадельском шоссе, 40 напротив дома в 10 метрах от берега на льдине размером около 5 кв. метров находятся трое подростков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Дети не могли перебраться на берег самостоятельно, и сами позвонили спасателям, попросив о помощи. Еще до прибытия спасателей подростков поддерживали прибывшие на место сотрудники 47-й и 46-й пожарно-спасательных частей в специальных гидрокостюмах.

Сотрудники МЧС взяли ребят на борт двух спасательных катеров на воздушных подушках "Хивус" и переправили на берег. Пострадавших среди подростков нет.

Добавим, до 15 января действует официальный запрет Правительства города о выходе на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга.

Фото: pixabay