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В Кронштадте отслужили молебен в честь Дня ВМФ
Сегодня, 17:31
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TretyakovaS
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В Кронштадте отслужили молебен в честь Дня ВМФ

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Утром 29 июля в Морском соборе Кронштадта отслужили молебен в честь Дня ВМФ.

Сегодня утром в Морском соборе Кронштадта отслужили молебен в честь Дня ВМФ. Об этом сообщает "Мойка 78".

В честь праздника митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил литургию в Николаевском морском соборе Кронштадта, также он поздравил моряков с праздником. За богослужением последовало выступление хора Исаакиевского собора. 

На богослужении присутствовали председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров и военнослужащие Военно-Морского флота России. 

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Категории: Новости СПб

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