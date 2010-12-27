В Кронштадте появится база для санитарной авиации

В Правительстве Петербурга подтвердили возможные изменения генплана города.

В Кронштадтском районе Петербурга будет размещена опорная база Национальной службы санитарной авиации. Соответствующую площадку хотят установить на Кронштадтском шоссе. Об этом стало известно во время заседания городской комиссии по изменениям в генеральный план Санкт-Петербурга. Оно состоялось в Смольном днем 15 августа. Руководителем встречи стал вице-губернатор Игорь Албин.

Заявка с просьбой об изменении участка около 46 дома трассы поступила от компании "Хели-Аэро". Организация собирается оборудовать базу, на которую будут садиться дежурные экипажи авиа-медицинских бригад, а также воздушные суда. Инициатива оказалась поддержана чиновниками.

Фото: Piter.tv