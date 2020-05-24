В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья

Мужчина требовал посадить его в бизнес-класс.

В аэропорту Симферополя задержан пьяный житель подмосковья, устроивший дебош на борту лайнера. Об этом сообщили в МВД РФ.

Нарушитель привлек к себе внимание, когда начал требовать место в бизнесс-классе, имея на руках абсолютно другие билеты. На его просьбы доплатить наличными бортпроводники ответили отказом, за что услышали от 31-летнего жителя Дубны массу нецензурных слов и оскорблений.

На дебошира пожаловали в транспортную полицию, и прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции предложили нарушителю покинуть самолет. Мужчина на замечания не реагировал и оскорблял полицейских. После его все-таки удалось доставить в отдел полиции.

Дебоширу грозит административный штраф за появление пьяным в общественном месте. Также проводится проверка по факту оскорбления представителя власти и хулиганства в самолете.

Видео: МВД