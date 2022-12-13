Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В Красноярском крае пять человек погибли при падении автомобиля в водоем. Об этом сообщили в МВД по региону.

Инцидент произошел утром 11 мая в Шушенском районе между поселком Каптырево и селом Субботино. Легковой автомобиль с обрыва съехал в водоем. Внутри машины находились водитель и четыре пассажира. Они погибли в результате происшествия.

На место падения автомобиля работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Личности погибших устанавливаются

Ранее мы сообщали, что в Лефортовском тоннеле перевернулся автомобиль.

Видео: Telegram / МВД 24