  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:52
158
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Красноярском крае пять человек погибли при падении автомобиля в водоем

0 0

Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В Красноярском крае пять человек погибли при падении автомобиля в водоем. Об этом сообщили в МВД по региону.

Инцидент произошел утром 11 мая в Шушенском районе между поселком Каптырево и селом Субботино. Легковой автомобиль с обрыва съехал в водоем. Внутри машины находились водитель и четыре пассажира. Они погибли в результате происшествия.

На место падения автомобиля работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Личности погибших устанавливаются

Ранее мы сообщали, что в  Лефортовском тоннеле перевернулся автомобиль.

Видео: Telegram / МВД 24

Теги: автомобиль, водоем, дтп, жертвы, красноярский край
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии