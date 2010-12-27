В Красноярске нашлась пропавшая 16 лет назад девушка

16-летняя девушка с провалами в памяти пропала 16 лет назад в Томске.

Красноярские волонтеры помогли найти родственников молодой девушке, которая 16 лет прожила в больнице.

ТАСС сообщает, что волонтеры регионального подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Красноярскому краю нашли родственников женщины, которая из-за провалов в памяти потерялась 16 лет назад. Сообщается, что 16-летняя девушка с проблемами с памятью вышла из больницы в Томске 16 лет назад и пропала. Поиски результатов не дали. Каким-то образом она добралась до Красноярска, где попала в психиатрическую клинику, где и провела все эти годы.

Волонтеры в соцсетях размещали информацию о девушке. И вот, наконец, родственники молодой женщины нашлись. Сейчас они занимаются восстановлением документов, чтобы забрать ее домой.

Фото: Piter.TV