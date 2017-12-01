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Новости Лента новостей Происшествия
Вчера, 13:06
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Shdaria
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В Красноярске пострадал водитель рухнувшей машины в кипяток

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В Красноярске внедорожник провалился в кипяток из-за рухнувшего асфальта.

В Красноярске в бурлящий кипяток провалилась машина, очевидцы поделились видеозапись в социальной сети.

Отмечается, что неприятный инцидент произошел из-за прорыва трубы, в результате которой рухнул асфальт, а следом машина. Известно, что во внедорожнике, который попал в "ад" находилась 35-летняя женщина и 40-летний мужчина. Местная жительница не пострадала, а мужчина получил ожог стопы. 

Кроме того, МЧС сообщает, что из-за прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Академика Вавилова Кировский район Красноярска остался без отопления.
 
Видео: "ВК" - "Я живу [В] Красноярске"
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Категории: Новости России Лента новостей Происшествия

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