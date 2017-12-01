В Красноярске пострадал водитель рухнувшей машины в кипяток

В Красноярске в бурлящий кипяток провалилась машина, очевидцы поделились видеозапись в социальной сети.
Отмечается, что неприятный инцидент произошел из-за прорыва трубы, в результате которой рухнул асфальт, а следом машина. Известно, что во внедорожнике, который попал в "ад" находилась 35-летняя женщина и 40-летний мужчина. Местная жительница не пострадала, а мужчина получил ожог стопы.
Кроме того, МЧС сообщает, что из-за прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Академика Вавилова Кировский район Красноярска остался без отопления.
Видео: "ВК" - "Я живу [В] Красноярске"