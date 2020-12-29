В Красносельском районе пожаловались на отсутствие инфраструктуры для молодежи

Жители Красносельского района пожаловались на отсутствие инфраструктуры для молодежи, в частности, для скейтеров. Местная администрация, тем не менее, планирует построить парк на берегу Финского залива, однако локальные активисты и общественники недовольны проектом.

Одна из жительниц Красносельского района в официальной группе администрации "ВКонтакте" пожаловалась на отсутствие инфраструктуры для молодежи. Она сообщила, что подросткам-скейтерам в отсутствие специализированного парка приходится кататься по мемориалу "Рубеж". Петербурженка подчеркнула, что это важное место для каждого жителя города и отметила, что оно не предназначено для развлечения молодежи.

Чтобы исправить ситуацию и оборудовать скейт-парк для молодого поколения, она предложила администрации Олега Фадеенко привлечь бизнес к проблеме и выделить место для площадки. Жительница Красносельского подчеркнула, что территория района огромна, поэтому с выделением территории для скейт-парка не должно возникнуть проблем.

Действительно, по запросу в Google в Красносельском районе удается найти только два скейт-парка, которые непригодны для катания в зимний период. Для сравнения, в Петроградском районе Петербурга подобных площадок оборудовано гораздо больше, в том числе, есть крытая, и использовать ее можно и в холодное время года.

СМИ ранее сообщали, что в Красносельском районе на берегу Финского залива могут построить парк, однако информации о том, что в нем будет оборудована отдельная площадка для скейтеров, в сети нет. Местные активисты и общественники предлагали свой проект.

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