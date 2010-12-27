В Красносельском районе задержали многодетного отца, совратившего второклассника

Пострадавший пришел в квартиру подозреваемого в гости к другу.

Правоохранительные органы Красносельского района взяли под стражу многодетного отца, подозреваемого в педофилии. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".



Как стало известно, 30 октября в полицию с заявлением обратилась мама второклассника (2010 года рождения). По словам женщины, 46-летний местный житель в своей квартире на Театральной улице совершил развратные действия в отношении ее ребенка, который пришел в дом задержанного в гости к другу.



Подозреваемый был задержан и передан в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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