Утром 17 ноября в Красносельском районе Петербурга эвакуировали несколько школ. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
По данным пользователей группы, людей выводили из 547, 176, 185 и 561 школах, которые расположены в разных районах города.
По словам очевидцев, причина эвакуации - анонимные звонки о минировании.
Ведутся проверки.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 10:51
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Очевидцы: В Петербурге эвакуируют школы из-за анонимных звонков
Утром 17 ноября в Красносельском районе Петербурга прошла эвакуация в нескольких школах.
Утром 17 ноября в Красносельском районе Петербурга эвакуировали несколько школ. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".