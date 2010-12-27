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Очевидцы: В Петербурге эвакуируют школы из-за анонимных звонков
Сегодня, 10:51
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TretyakovaS
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Очевидцы: В Петербурге эвакуируют школы из-за анонимных звонков

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Утром 17 ноября в Красносельском районе Петербурга прошла эвакуация в нескольких школах.

Утром 17 ноября в Красносельском районе Петербурга эвакуировали несколько школ. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По данным пользователей группы, людей выводили из 547, 176, 185 и 561 школах, которые расположены в разных районах города.

По словам очевидцев, причина эвакуации - анонимные звонки о минировании.

Ведутся проверки.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
 

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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