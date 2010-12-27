Очевидцы: В Петербурге эвакуируют школы из-за анонимных звонков

Утром 17 ноября в Красносельском районе Петербурга прошла эвакуация в нескольких школах.

Утром 17 ноября в Красносельском районе Петербурга эвакуировали несколько школ. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".



По данным пользователей группы, людей выводили из 547, 176, 185 и 561 школах, которые расположены в разных районах города.



По словам очевидцев, причина эвакуации - анонимные звонки о минировании.



Ведутся проверки.



Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

