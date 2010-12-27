В Красногвардейском районе полсотни деревьев пострадали от незаконной вырубки

О произволе рабочих заявили местные жители.

В Красногвардейском районе петербуржцы сообщили о массовой вырубке деревьев. При этом, жители не могут добиться сот рабочих причины, по которым расправляются со здоровыми растениями.

Ситуация коснулась нескольких дворовых территорий по проспекту Энгельса. В общей сложности количество погубленных деревьев составило 50,среди них - ивы, ясени, тополя. Никаких информирующий табличек в зонах вырубки не установлено. Сотрудники утверждают, что стволы гнилые, хотя активисты не обнаружили признаков проблем со "здоровьем" зеленых насаждений. В это же время сухие деревья, растущие рядом, остаются нетронутыми.

Общественные защитники отмечают, что с собой у рабочих должен находиться порубочный билет. В случае аза предоставлять документ необходимо обращаться в Управление садово-паркового хозяйства по номеру 233-82-08 или в дежурную службу Комитета по благоустройству (314-60-13). Работы должны приостановить до устранения всех недоразумений.

Также жители должны получить информацию о вырубке за пять дней до времени проводимых работ. Сведения должны быть указаны на информационном щите. В случае его отсутствия, вырубка считается незаконной.

Фото: Вконтакте/Красивый Петербург