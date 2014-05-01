В Красногвардейском районе открылась квартира "Надежда" для помощи женщинам

В социальном учреждении специалисты оказывают срочную продуктовую, а также психологическую и юридическую помощь в решении семейных проблем.

В Красногвардейском районе открылась квартира "Надежда" для женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Отделение помощи рассчитано на круглосуточное пребывание двух семей: две мамы и четыре ребенка. Здесь они могут получить срочную продуктовую, а также психологическую и юридическую помощь в решении семейных проблем.

Прежде всего это какие-то серьезных семейные конфликты, это может быть насилие физическое или насилие психологическое, которое гораздо страшнее, потому что из-за такого воздействия человек в принципе может опустить руки. Конфликты из-за отсутствия возможности самостоятельно жить, потому что очень часто деньги, квартира находятся у мужчины, и таким образом он может даже контролировать женщину. Анна Щукина, директор Центра социальной помощи семьи и детям Красногвардейского района

Специалисты Центра не только предлагают сопровождение психологов, но и помогают найти работу, устроить ребенка в школу. Социальное учреждение находится под охраной, а также обеспечено тревожной кнопкой. В квартире есть кухня, ванная комната, колыбель и пеленальный столик, парта для выполнения уроков.

Для нас было, с одной стороны, очень неожиданно, с дургой, очень приятно, когда появилось объявление о создании такой квартиры, пошла обратная связь и от жителей. Они предлагали безвозмездно передать в квартиру вещи и игрушки. Поэтому, наверное, самое дорогое, что мы услышали этот отклик. Социальных партнеров также упрашивать не пришлось, мы к ним обратились, и они ответили – конечно, поможем! Евгений Разумишкин, глава Администрации Красногвардейского района

Из-за пандемии количество обращений за помощью увеличилось почти в 2 раза, в этом году попросили поддержку 8 женщин. После того, как женщине удалось решить все проблемы, сотрудники кризисного центра продолжают следить за подопечными. В следующем году район планирует открыть вторую квартиру для оказания помощи женщинам, всего в Петербурге их 9.

Видео, фото: Piter.TV