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В Краснодаре на улице нашли подростка в коме
Сегодня, 12:33
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В Краснодаре на улице нашли подростка в коме

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У подростка диагностировали тяжелое отравление и телесные повреждения.

Во дворе многоэтажек нашли 13-летнего подростка без сознания.

Сообщается, что ребенок сейчас находится в больнице в реанимации. Личность его опознана, разыскивают родственников. У подростка разбито все лицо, а также есть другие повреждения на теле. У него диагностировано тяжелое отравление неизвестными веществами, ушиб головного мозга, переломы, ссадины и ушибы. Мальчик в состоянии комы.

Сегодня ранее: В Башкирии нашли сгоревший дотла автомобиль с двумя обгоревшими телами.

Фото: @kubnews

Теги: детская наркомания, найден ребенок, новости краснодара, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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