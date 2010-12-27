В Краснодаре на улице нашли подростка в коме

У подростка диагностировали тяжелое отравление и телесные повреждения.

Во дворе многоэтажек нашли 13-летнего подростка без сознания.

Сообщается, что ребенок сейчас находится в больнице в реанимации. Личность его опознана, разыскивают родственников. У подростка разбито все лицо, а также есть другие повреждения на теле. У него диагностировано тяжелое отравление неизвестными веществами, ушиб головного мозга, переломы, ссадины и ушибы. Мальчик в состоянии комы.

Сегодня ранее: В Башкирии нашли сгоревший дотла автомобиль с двумя обгоревшими телами.

Фото: @kubnews