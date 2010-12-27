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В Колпино сбили женщину, переходившую дорогу в неположенном месте
Сегодня, 19:26
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TretyakovaS
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В Колпино сбили женщину, переходившую дорогу в неположенном месте

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Вечером 16 октября в Колпино иномарка сбила женщину. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Вечером 16 октября в Колпино женщина оказалась под колесами иномарки. Она переходила дорогу в неположенном месте. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Инцидент произошел в 18.20 напротив магазина "О'Кей". Судя по фото, женщина получила довольно сильные повреждения. На место прибыла бригада скорой помощи. О состоянии женщины не сообщается.



Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

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Теги: дтп , новости ленобласти , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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