Вечером 16 октября в Колпино женщина оказалась под колесами иномарки. Она переходила дорогу в неположенном месте. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Инцидент произошел в 18.20 напротив магазина "О'Кей". Судя по фото, женщина получила довольно сильные повреждения. На место прибыла бригада скорой помощи. О состоянии женщины не сообщается.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 19:26
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В Колпино сбили женщину, переходившую дорогу в неположенном месте
Вечером 16 октября в Колпино иномарка сбила женщину. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Вечером 16 октября в Колпино женщина оказалась под колесами иномарки. Она переходила дорогу в неположенном месте. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".