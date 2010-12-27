Сотрудника Росгвардии задержали при получении взятки

Деньги передал бывший разведчик.

Вечером 11 июля в Колпинском районе Петербурга при получении взятки задержали сотрудника Росгвардии. Деньги передал бывший военный разведчик и нынешний руководитель охранного предприятия. Об этом сообщили "Невские новости".

По предварительным данным, подозреваемый обнаружил у охранного предприятия незаконную деятельность. Руководитель фирмы предложил решить вопрос деньгами и договорился о времени и месте встречи. Сотрудника Росгвардии задержали при передаче взятки.

Возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки должностным лицом".

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