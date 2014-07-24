В Кировском районе открылся обновленный стадион "Шторм"

До полного завершения работ в пространстве осталось открыть баню.

В Кировском районе завершились работы по обновлению стадиона "Шторм". Модернизировать стадион предложила местная жительница Елена Стрижкова — участница проекта "Твой бюджет".

Я сама являюсь жителем Кировского района и я помню, какая была территория этого стадиона еще 10 лет назад. Сегодня я поздравляю всех вас и себя в том числе с новой красивой территорией стадиона, с новой его жизнью. Теперь это настоящий парк культуры и спорта. Хотелось бы поздравить всех вас и особо Елену Стрижову за её инициативу и заботу о городе" Светлана Шустрова, заместитель председателя комитета финансов Петербурга.

В спортивно-досуговом пространстве появилась новая система освещения, дорожки, беседки, велопарковка и детская площадка. Но на этом работы на стадионе не заканчиваются, по словам Алексея Цивилева, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, скоро здесь появится баня.

Здесь я каждый день "на шторме". Смотрю и общаюсь со всеми рабочими. Здесь была грязь, не пройти, брошенные банки. Сейчас все культурно. Осталось доделать подтрибунное помещение, то есть баню. Алексей Цивилев.

В честь открытия нового пространства на базе стадиона прошла "Спортивная суббота" с полосой препятствий "Storm Race", турниром по мини-футболу и другими активностями на свежем воздухе.

Материал подготовила Виктория Попова для Piter.tv