В Кировском районе обнаружено подпольное казино: полиция закрыла заведение

Предприниматели получили наказание.

В Кировском районе Петербурга правоохранительные органы и представители прокуратуры обнаружили, что в жилом доме оборудовано казино. Подпольное предприятие находилось на съемной квартире по улице Счастливая.

Оперативники установили, что владельцем заведения оказался злоумышленник по имени Тахирзаде Вусал Зейнал оглы. Иностранец установил в помещении 16 игровых автоматов и занимался расширением и привлечением клиентуры. Сейчас все оборудование изъято. В ближайшее время его уничтожат.

В настоящее время казино закрыто. Организаторы бизнеса осуждены. В отношении руководителя вынесен вердикт о выплате штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Фото: Pixabay.com