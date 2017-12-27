В Ленобласти пожилая женщина сгорела в постели

Погибшая вела асоциальный образ жизни.

В городе Кириши Ленинградской области было найдено тело пенсионерки со следами ожогов.

По информации пресс-службы Следственного комитета области, тело 68-летней местной жительницы нашли в квартире дома по Молодежному бульвару, в которой произошло возгорание. Изучив место происшествия, стало ясно, что от непотушенной сигареты загорелась кровать, на которой спала погибшая.

Известно, что женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем и курила прямо в постели.

По факту случившегося ведется проверка.