В Киришах 12 декабря планируют провести снос аварийных деревьев. Движение по городу будет частично перекрыто. Об этом пишет "47news".
По данным районной администрации, движение будет перекрыто по улице Советской от перекрёстка с ул. Декабристов-Бестужевых до перекрёстка с ул. Комсомольской с 08:00 до завершения работ.
Ввиду неприятных погодных условий производство работ может быть перенесено на ближайшие даты рабочей недели с 13 по 15 декабря.
Машины, которые будут мешать процессу, эвакуируют.
Сегодня, 20:05
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В Киришах перекроют дороги ради сноса аварийных деревьев
В городе Кириши Ленобласти на 12 декабря запланирован снос аварийных деревьев. Движение по городу частично перекроют.
В Киришах 12 декабря планируют провести снос аварийных деревьев. Движение по городу будет частично перекрыто. Об этом пишет "47news".