В Киришах перекроют дороги ради сноса аварийных деревьев

В городе Кириши Ленобласти на 12 декабря запланирован снос аварийных деревьев. Движение по городу частично перекроют.

В Киришах 12 декабря планируют провести снос аварийных деревьев. Движение по городу будет частично перекрыто. Об этом пишет "47news".



По данным районной администрации, движение будет перекрыто по улице Советской от перекрёстка с ул. Декабристов-Бестужевых до перекрёстка с ул. Комсомольской с 08:00 до завершения работ.



Ввиду неприятных погодных условий производство работ может быть перенесено на ближайшие даты рабочей недели с 13 по 15 декабря.



Машины, которые будут мешать процессу, эвакуируют.