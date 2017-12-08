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В Киришах перекроют дороги ради сноса аварийных деревьев

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В городе Кириши Ленобласти на 12 декабря запланирован снос аварийных деревьев. Движение по городу частично перекроют.

В Киришах 12 декабря планируют провести снос аварийных деревьев. Движение по городу будет частично перекрыто. Об этом пишет "47news".

По данным районной администрации, движение будет перекрыто по улице Советской от перекрёстка с ул. Декабристов-Бестужевых до перекрёстка с ул. Комсомольской с 08:00 до завершения работ.

Ввиду неприятных погодных условий производство работ может быть перенесено на ближайшие даты рабочей недели с 13 по 15 декабря.

Машины, которые будут мешать процессу, эвакуируют.  

Теги: кириши , новости ленобласти , новости спб
Категории: Новости СПб

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