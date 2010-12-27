В Ленобласти лось врезался в автобус, набитый людьми

Накануне в Кингисеппском районе лось столкнулся с автобусом, в котором находилось 40 человек.

В четверг, 7 декабря в Кингисеппском районе лось выбежал на дорогу и столкнулся с автобусом, едва не отправив его в кювет. В транспортном средстве находилось 40 человек. Об этом пишет "47news".



Авария произошла на участке Морского подъездного пути к порту Усть-Луга, между поселком Котельским и деревней Керстово.



Лось разбился о лобовое стекло. Среди пассажиров пострадавших нет.