В четверг, 7 декабря в Кингисеппском районе лось выбежал на дорогу и столкнулся с автобусом, едва не отправив его в кювет. В транспортном средстве находилось 40 человек. Об этом пишет "47news".
Авария произошла на участке Морского подъездного пути к порту Усть-Луга, между поселком Котельским и деревней Керстово.
Лось разбился о лобовое стекло. Среди пассажиров пострадавших нет.
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В Ленобласти лось врезался в автобус, набитый людьми
Накануне в Кингисеппском районе лось столкнулся с автобусом, в котором находилось 40 человек.
В четверг, 7 декабря в Кингисеппском районе лось выбежал на дорогу и столкнулся с автобусом, едва не отправив его в кювет. В транспортном средстве находилось 40 человек. Об этом пишет "47news".