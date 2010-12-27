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В Ленобласти лось врезался в автобус, набитый людьми
Сегодня, 19:41
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TretyakovaS
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В Ленобласти лось врезался в автобус, набитый людьми

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Накануне в Кингисеппском районе лось столкнулся с автобусом, в котором находилось 40 человек.

В четверг, 7 декабря в Кингисеппском районе лось выбежал на дорогу и столкнулся с автобусом, едва не отправив его в кювет. В транспортном средстве находилось 40 человек. Об этом пишет "47news".

Авария произошла на участке Морского подъездного пути к порту Усть-Луга, между поселком Котельским и деревней Керстово.

Лось разбился о лобовое стекло. Среди пассажиров пострадавших нет.  

Теги: новости ленобласти , новости петербурга , происшествия
Категории: Новости СПб

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