В Кингисеппе построили современную автоматическую станцию для заправки метаном автомобилей и автобусов

Современная автоматическая станция для заправки метаном (АГНКС) автомобилей и автобусов построена в Кингисеппе.

Объект проходит процедуру ввода в эксплуатацию. Запуск АГНКС позволит перевести транспорт самого западного района Ленинградской области на экологичное и экономичное топливо. Куратором проекта выступает региональное управление по транспорту.

В Ленинградской области принят законопроект о 50-процентной льготе по уплате транспортного налога как для юридических, так и для физических лиц, переоборудовавших свои транспортные средства под использование газомоторного топлива вместо дизеля или бензина. Для больших машин, самосвалов, автобусов — это значительная сумма. Так мы стимулируем жителей и предпринимателей региона к более экологичному образу жизни и работы

губернатор Александр Дрозденко