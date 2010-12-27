В Кингисеппе построили современную автоматическую станцию для заправки метаном автомобилей и автобусов

Современная автоматическая станция для заправки метаном (АГНКС) автомобилей и автобусов построена в Кингисеппе.
Объект проходит процедуру ввода в эксплуатацию. Запуск АГНКС позволит перевести транспорт самого западного района Ленинградской области на экологичное и экономичное топливо. Куратором проекта выступает региональное управление по транспорту.
В Ленинградской области принят законопроект о 50-процентной льготе по уплате транспортного налога как для юридических, так и для физических лиц, переоборудовавших свои транспортные средства под использование газомоторного топлива вместо дизеля или бензина. Для больших машин, самосвалов, автобусов — это значительная сумма. Так мы стимулируем жителей и предпринимателей региона к более экологичному образу жизни и работы
губернатор Александр Дрозденко
Ленинградская область стала первым субъектом Российской Федерации, предоставившим столь существенные налоговые льготы для транспортных средств, ездящих на природном газе.
Источник: lenobl.ru
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