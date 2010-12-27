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В Кингисеппе построили современную автоматическую станцию для заправки метаном автомобилей и автобусов
Сегодня, 23:13
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KaterinaKono13

В Кингисеппе построили современную автоматическую станцию для заправки метаном автомобилей и автобусов

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Объект проходит процедуру ввода в эксплуатацию.

Современная автоматическая станция для заправки метаном (АГНКС) автомобилей и автобусов построена в Кингисеппе.

Объект проходит процедуру ввода в эксплуатацию. Запуск АГНКС позволит перевести транспорт самого западного района Ленинградской области на экологичное и экономичное топливо. Куратором проекта выступает региональное управление по транспорту.

В Ленинградской области принят законопроект о 50-процентной льготе по уплате транспортного налога как для юридических, так и для физических лиц, переоборудовавших свои транспортные средства под использование газомоторного топлива вместо дизеля или бензина. Для больших машин, самосвалов, автобусов — это значительная сумма. Так мы стимулируем жителей и предпринимателей региона к более экологичному образу жизни и работы

губернатор Александр Дрозденко

Ленинградская область стала первым субъектом Российской Федерации, предоставившим столь существенные налоговые льготы для транспортных средств, ездящих на природном газе.

Источник: lenobl.ru

Теги: выборг, кингисепп, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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