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Сегодня, 21:06
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Rybka123

В Киеве найдено тело депутата Рады с огнестрельным ранением

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Рядом с трупом был найден пистолет.

В Киеве нашли мертвым депутата Рады Валерия Давыденко с огнестрельным ранением головы. Об этом в социальных сетях сообщил министр внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, тело политика нашли в туалете. По данным украинских СМИ труп Давыденко обнаружила уборщица. Рядом с ним был найден пистолет. По факту происшествия ведется проверка, устанавливаются возможные причины трагедии. 

Давыденко был избран в парламент по 208-му округу в Черниговской области. Известно, что он шел самовыдвиженцем и ни в какой партии не состоял. 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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