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В Кемеровской области тушат пожар в промзоне
Сегодня, 7:06
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В Кемеровской области тушат пожар в промзоне

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Информации о пострадавших не поступало.

В Кемеровской области тушат пожар в промзоне. Об этом сообщили в прессс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 9 октября в городском округе Березовский. Поступило сообщение о возгорании кровли одноэтажного производственного здания. Площадь огня составила 1 000 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы 25 человек и семь единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Махачкале тушат пожар в трехэтажном здании.

Фото: МЧС России

Теги: кемеровская область, мчс россии, пожар, промзона
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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