В Кемеровской области на годовалую девочку упал снег с крыши

Малышка в тяжелом состоянии с травмой головы в больнице.

В Кемеровской области на малышку в санках упал снег с крыши дома.

ЧП произошло 24 января днем в городе Осинники под Новокузнецком, сообщают следственные органы по Кемеровской области - Кузбассу. Мама с годовалой девочкой в районе 15 часов вышли из дома на прогулку. Не успели они выйти, как снег с крыши упал на санки с ребенком.

Женщина позвонила в скорую. Травмированную девочку доставили в больницу Новокузнецка. У нее диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Сейчас состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

Следственные органы по факту травмирования ребенка проводят доследственную проверку, в ходе которой следователи изучат в управляющей компании, обслуживающей данный дом, необходимую документацию. Девочке для уточнения тяжести вреда здоровью будет проведена экспертиза. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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