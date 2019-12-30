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В Кемеровской области на годовалую девочку упал снег с крыши
Сегодня, 13:29
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MShaffter

В Кемеровской области на годовалую девочку упал снег с крыши

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Малышка в тяжелом состоянии с травмой головы в больнице.

В Кемеровской области на малышку в санках упал снег с крыши дома.

ЧП произошло 24 января днем в городе Осинники под Новокузнецком, сообщают следственные органы по Кемеровской области - Кузбассу. Мама с годовалой девочкой в районе 15 часов вышли из дома на прогулку. Не успели они выйти, как снег с крыши упал на санки с ребенком.

Женщина позвонила в скорую. Травмированную девочку доставили в больницу Новокузнецка. У нее диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Сейчас состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

Следственные органы по факту травмирования ребенка проводят доследственную проверку, в ходе которой следователи изучат в  управляющей  компании, обслуживающей данный дом, необходимую документацию. Девочке для уточнения тяжести вреда здоровью будет проведена экспертиза. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Фото: pixabay.com

Теги: новости кемеровской области, новости кузбасса, новости россии, снег с крыши
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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