В Калининском районе задержан автомобильный "террорист"

Оперативники за несколько минут вычислили "взрывника" на машине.

В Калининском районе вечером 29 октября полиция задержала “террориста”, который сообщил о пяти килограммах пластида, заложенных в его машине. По словам мужчины, он не хотел жить, поэтому собирался “взорваться”. Правоохранительным органам удалось запеленговать сигнал звонившего и через несколько минут оперативники находились рядом с “шутником”.

Выяснилось, что звонок о взрывчатом веществе оставил пьяный 56-летний петербуржец. Полиция задержала подозреваемого, находившегося в автомобиле “Great Wall”. Осмотр места происшествия и машины не выявил опасных предметов и подозрительных устройств.