В Калининском районе сгорела бытовка

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В 15:55 управление МЧС по Петербургу получило сообщение о пожаре в доме №14 по Чугунной улице, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место спасатели уточнили, что цельнометаллическая одноэтажная строительная бытовка размером 3х6 метров выгорела по всей площади.

Возгорание локализовали в 16:18, а ликвидировали в 16:55. На борьбу с огнем привлекли 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Фото: Piter.tv