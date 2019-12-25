В Калининском районе сгорела бытовка

В 15:55 управление МЧС по Петербургу получило сообщение о пожаре в доме №14 по Чугунной улице, сообщили в пресс-службе ведомства.
Прибывшие на место спасатели уточнили, что цельнометаллическая одноэтажная строительная бытовка размером 3х6 метров выгорела по всей площади.
Возгорание локализовали в 16:18, а ликвидировали в 16:55. На борьбу с огнем привлекли 3 единицы техники и 12 человек личного состава.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Фото: Piter.tv
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