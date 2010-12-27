В Калининском районе Петербурга освятили церковь святого великомученика Пантелеймона

Литургию возглавил митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

В воскресенье, 12 августа в парке Полюстрово освятили церковь святого великомученика Пантелеймона. Литургию возглавил митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. Об этом сообщает "Мойка 78".

Храм посетили вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. Помимо этого, серебряными медалями святого апостола Петра были награждены депутат ЗакСа Максим Резник и благотворитель Игорь Водопьянов.

Церковь святого великомученика Пантелеймона расположена на территории бизнес-парка "Полюстрово", который принадлежит компании "Теорема". Здание восстановили благодаря Водопьянову. После ремонта храм передали Санкт-Петербургской епархии. Теперь богослужения будут проходить ежедневно утром и вечером.