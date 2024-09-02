Огонь охватил технический этаж на 200 квадратных метрах.

В Калининграде тушат пожар на кровле жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 2 сентября на улице Эпроновской. Огонь охватил технический этаж на 200 квадратных метрах. В тушении пожара участвовали более 50 специалистов и 18 единиц техники. Огнеборцы эвакуировали 21 жильца и спасли пять человек, в том числе двух детей. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области потушили лесной пожар.

Видео: МЧС России