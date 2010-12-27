В Курганской области девушка родила ребенка в электричке и смыла в унитаз

20-летней матери-убийце грозит до 5 лет лишения свободы.

В Курганской области 20-летняя девушка пойдет под суд за убийство новорожденного сына.

По версии следствия, в феврале 2018 года 20-летняя девушка родила доношенного здорового мальчика в туалете электрички. А затем смыла его в унитаз. Тело ребенка было обнаружено работниками железной дороги. Вскрытие показало, что ребенок умер от переохлаждения.

Сейчас следствие собрало доказательную базу и дело передано в суд. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал: в Кемеровской области бомж нашел в мусорном контейнере тело новорожденного мальчика.

Фото: свободные источники