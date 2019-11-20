СМИ сообщили о свадьбе Роналду

Игрок встречался с избранницей с 2016 года.

Форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей девушке Джорджине Родригес. Закрытая церемония прошла в Марокко, Novella 2000. СМИ пишут, что в скором времени появятся фотографии со свадьбы.



Джорджина и Криштиану начали встречаться в 2016 году. Через год девушка родила футболисту дочь Алану. Также у пары есть

еще трое детей от суррогатной матери.



В текущем сезоне 34-летний Роналду провел 14 матчей за "Ювентус", забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Наряду с нападающим "Барселоны" Леонелем Месси португалец пятикратным обладателем "Золотого мяча" и одним из сильнейших футболистов в истории.



Видео: YouTube/ Instafootball